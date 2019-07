Der Flugverkehr am Flughafen in Catania wurde vorübergehend eingestellt. Am Samstagvormittag durften Flugzeuge jedoch wieder starten und landen, wie der Airport mitteilte. Es müsse aber weiter mit Verspätungen gerechnet werden.

Der Ätna ist einer er aktivsten Vulkane der Welt. Erst Anfang Juni kam es zu einer Eruption am Südost-Krater des Vulkans auf Sizilien. An Heiligabend hatten ein Ausbruch und ein Erdbeben am Ätna mehrere Menschen verletzt und grosse Schäden angerichtet.