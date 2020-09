Angelina Jolie spendet an Limonadenstand von Grundschülern

In einem Instagram-Video bedankten sich Ayaan und Mikaeel am Mittwoch bei der Schauspielerin, die auch Botschafterin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) ist: "Sie haben uns sehr geholfen, Geld und Aufmerksamkeit für den Jemen zu gewinnen", sagte Ayaan (6). Die Höhe der Spende wurde nicht bekannt.

In dem Brief dankt Jolie den Jungen für ihren Einsatz, um anderen Kindern im Jemen zu helfen. "Leider kann ich persönlich keine Limonade bei euch kaufen", schrieb die Mutter von sechs Kindern. Für ihren nächsten Besuch in London wurde sie nun von den "LemonAid-Boys" auf ein Glas eingeladen.