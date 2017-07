Dossenbach stammt aus Baar ZG, arbeitet beim Serviceunternehmen ISS in Basel und wohnt in Weil am Rhein (D). Er sei als Jugendlicher sehr unsportlich gewesen, erzählte er der "Badischen Zeitung" im Dezember 2016. Liegestütz-angefressen ist er erst seit 2014: Sein Bruder habe ihm ein altes Smartphone geschenkt. Dort fand er eine App, die Liegestützen zählte, indem man mit der Nase den Bildschirm berührte. "Beim ersten Mal hab ich dann 300 Push-ups über den ganzen Tag verteilt gemacht und konnte mich danach eine Woche lang fast nicht mehr bewegen", sagte Dossenbach. Jetzt macht er täglich 1000 Liegestütze – und will bald den Weltrekord zurückerobern. (mwa)