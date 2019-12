2 persönliche Lieblings-Streifen, die Sie garantiert in Feststimmung bringen

Bei uns in der Familie gibt es so einige Weihnachtstraditionen. Jedes Jahr treffen mein Bruder und ich uns zum gemeinsamen Guetzli-Backen (mindestens Mailänderli, Chräbeli, Spitzbuben, Brunsli und Zimtsterne), das Datum und die exakte Uhrzeit fürs Baumschmücken wird zwei Monate im Voraus festgelegt und der Akt des Baum-Aussuchens führt regelmässig zur Mini-Krise in seiner Beziehung (bei dieser Aktivität kann ich mich glücklicherweise mittlerweile ausklinken). Das alles gehört zur Einstimmung aufs Weihnachtsfest.

Genauso wichtig ist aber das obligate Schwelgen in der Welt vom mittlerweile zum Weihnachtsklassiker mutierten Schmöker «Love Actually». 10 verschiedene Liebesgeschichten, vom besinnungslos verliebten Premierminister (Hugh Grant) bis zum Witwer (Liam Neeson), der die Liebe seines kleinen Sohnes zu einer berühmten Klassenkameradin in rührender Weise ernst nimmt und ihm beim ambitionierten Plan beisteht, das ersehnte Herz zu erobern. Dieser Film mag kitschig sein, aber er tut auch einfach gut, wärmt von innen, wenn es draussen kalt und grusig ist und stimmt herrlich auf das Fest der Liebe ein.

Trailer «Love Actually»: