Bäume wurden entwurzelt, Millionen Menschen waren ohne Strom. Behördenangaben zufolge gab es in Indien neun Tote, in Sri Lanka sieben Tote. Den Vorhersagen zufolge sollte der Sturm an Kraft weiter zunehmen.

Die meisten Menschen wurden durch umstürzende Bäume getötet. Einem indischen Behördenvertreter zufolge wurden zudem schätzungsweise 100 Menschen an Bord von Fischerbooten vermisst, die noch auf See unterwegs waren.

Indiens Verteidigungsministerin Nirmala Sitharaman sagte, es seien Kriegsschiffe entsandt worden, um die Küste im Südosten nach den vermissten Booten abzusuchen. Touristen in Kochi im südlichen Bundesstaat Kerala wurden aufgefordert, die Strände wegen der hohen Wellen zu meiden.

Die indische Ostküste wird zwischen April und Dezember regelmässig von schweren Stürmen getroffen. 1999 kamen mehr als 8000 Menschen durch einen Zyklon im östlichen Bundesstaat Orissa ums Leben.