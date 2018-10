Obwohl am Ende des Vortrags viele nicht klatschten, war der verbleibende Applaus laut genug, um das Mädchen in die nächste Runde zu bringen. In dieser trug sie einen weiteren Text vor, in dem sie noch viel offener diverse angebliche Missstände in Deutschland kritisierte. Unter anderem sagte sie: «Der Neger ist kein Neger mehr, Zigeuner darf man auch nicht sagen – rassistisch ist das beides sehr, so hört man es an allen Tagen. Wer es trotzdem sagt, wird ausgebuht.»

Schliesslich beginnt sie damit, Imigranten als niederträchtige Gewalttäter und Mörder zu stigmatisieren: «Und die Moral von der Geschicht: Nun steckt das Messer dir im Bauch, denn so ist es im Orient Brauch.»

Die Veranstalter drehen das Mikro ab – das Publikum protestiert

Spätestens bei Müllers zweitem Gedicht waren erste Buhrufe aus dem Publikum zu hören. Diese wurden aber schnell durch lauten Beifall und Zwischenrufen wie «Bravo, das ist Zivilcourage» übertönt.

Als sie schliesslich damit beginnt, über das «Verrecken Deutschlands» zu reimen, wird ihr das Mikrofon abgedreht. Nach Protesten aus dem Publikum, welche die Meinungsfreiheit der 14-Jährigen verletzt sahen, wurde das Mikrofon wieder eingeschaltet.

Auf ihrer Website versicherten die Veranstalter in einer Stellungsnahme, dass ihnen klar gewesen sei, dass man das Wort Zivilcourage auf vielerlei Arten auslegen könne. Auch hätten sie die Kandidatin durch das Abdrehen des Mikrofons nicht mundtot machen wollen: