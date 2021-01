Ungesichert an der Kletterwand: Kind stürzt neun Meter in die Tiefe

(wap) Der Unfall habe sich am Donnerstag um 17.30 an einer privaten Kletterwand in Kollbrunn ereignet, berichtete die Kantonspolizei Zürich am Neujahrstag. Das Kind habe beim Aufprall erhebliche Verletzungen erlitten und sei mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht worden. Die Polizei untersuche zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Umstände des Unfalls.