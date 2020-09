Unfallgefahr wegen Gepäckträger: Cycling Sports Group startet Rückrufaktion

(wap) Betroffen sind die Front-Gepäckträger für Cannondale Treadwell EQ Fahrräder und Treadwell Neo EQ E-Bikes, so eine am Montag veröffentlichte Mitteilung des Eidgenössischen Büros für Konsumentenfragen. Wegen einer mangelhaften Befestigung können sich die Gepäckträger während der Fahrt lösen und das Vorderrad blockieren, was schwere Stürze nach sich ziehen kann. Die Gepäckträger müssten sofort demontiert werden, so die Beratungsstelle für Unfallverhütung, die zusammen mit der Cycling Sports Group die Rückrufaktion koordiniert.