Tötungsdelikt in Interlaken: Polizei sucht Zeugen

(agl) Kurz vor 8 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in einer Liegenschaft des sogenannten «Des Alpes-Areals» am Höheweg in Interlaken eine verstorbene Person aufgefunden wurde. Wie die Polizei am Montag mitteilte, weist der Mann Verletzungen auf, «die auf eine massive stumpfe Gewalteinwirkung schliessen lassen». Die formelle Identifikation des Opfers stehe noch aus, es bestehen jedoch laut Mitteilung konkrete Anhaltspunkte.

Die polizeilichen Arbeiten in der Liegenschaft sowie verschiedene Einvernahmen gestalten sich laut der Kantonspolizei aufwendig und dürften mehrere Tage in Anspruch nehmen. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland seien zu den Hintergründen der Tat sowie zur Täterschaft Ermittlungen im Gange. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Montag oder in den vergangenen Tagen Verdächtiges beobachtet haben.