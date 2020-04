Tierschutz erleichtert: «Information führt nicht zu mehr ausgesetzten Tieren»

(sat) Dies hat eine Umfrage des Schweizer Tierschutz (STS) bei einem Grossteil seiner angeschlossenen rund 70 Tierschutzorganisationen ergeben, erklärt Helen Sandmeier am Samstag gegenüber CH Media. «Die kontinuierliche Information von Behörden, Tierärzten und den uns angeschlossenen Institutionen, dass Haustiere keine Überträger des Coronavirus sind, zeigt offenbar Wirkung», freut sich die STS-Sprecherin.

So gebe es namentlich weder im Tessin noch in der Waadt – wo mit Lausanne das grösste Tierheim der Schweiz steht – einen Anstieg von abgegebenen oder ausgesetzten Tieren. Dabei sind beides in der Schweiz von der Coronakrise besonders stark betroffene Gebiete.

«Nicht der Zeitpunkt, um auf Panik zu machen»

«Mittel- und langfristig könnten gerade kleinere Tierheime allerdings durchaus Problem bekommen», analysiert Helen Sandmeier. «Dies vor allem, je länger ihnen die Ferien- und Pensionstiere fehlen und Adoptionen aufgrund der Beschränkungen nicht möglich sind.» Die Einnahmen daraus fehlen dieser Tage nämlich allen Tierheimen.