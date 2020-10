Tessiner Polizei beschlagnahmt 40 Kilo Marihuana – zwei Schweizer verhaftet

(dpo) Der 57-jährige und 30-jährige Mann seien bereits vor einer Woche in einer gemeinsamen Aktion der Gemeindepolizei von Biasca und der Polizei von Bellinzona festgenommen worden, teilten die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die anschliessende Durchsuchung eines Gebäudes habe dann eine Indooranlage mit 260 Hanfpflanzen und 40 Kilogramm Marihuana zu Tage gebracht. Die beiden Schweizer werden verdächtigt, in den Drogenhandel involviert gewesen zu sein. Sie sind laut Mitteilung inzwischen wieder auf freiem Fuss. Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen in dem Fall eingeleitet.