Tessiner Kantonsarzt positiv auf das Coronavirus getestet

(agl) Wie die Tessiner Behörden mitteilten, befindet sich Merlani zuhause in Isolation, von wo aus er weiter arbeitet. Der Kantonsarzt wandte sich am Donnerstag mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung. In seiner Position als Kantonsarzt sei es nicht möglich, Kontakte zu vermeiden.

«Da kann es passieren, dass man einmal unaufmerksam ist oder sich ein mal zu wenig die Hände desinfiziert», so Merlani. Er habe im Verlauf der Woche Husten und leichtes Fieber gehabt, nun gehe es ihm aber wieder gut und auch der Husten sei praktisch verschwunden.