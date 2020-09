Spektakuläres Video: St.Galler Kantonspolizei stoppt betrunkenen Geisterfahrer bei Rheineck

(rar/lex/stm) Szenen wie aus einem schlechten Film: Wer Dienstagnacht, kurz nach Mitternacht, auf der Autobahn A13 unterwegs war, musste nicht nur wachsam sein, sondern hoffen, dass es zu keinem schweren Unfall kommt. Grund war ein Geisterfahrer.

Gleich mehrere Autofahrer meldeten der Kantonalen Notrufzentrale, dass sie in Richtung St.Margrethen ein Auto gekreuzt hätten, das auf dem Überholstreifen in Richtung Rheineck unterwegs war. Wie die St.Galler Kantonspolizei am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, rückten daraufhin umgehend mehrere Patrouillen aus und sperrten die Autobahn A1 bei der Ausfahrt Rheineck. Es gelang, den 41-jährigen Fahrer zu stoppen.

Es stellte sich heraus, dass der Mann sein Auto in fahrunfähigem Zustand fuhr. Zudem zeigte er klare Anzeichen von Alkoholkonsum. «Bei der Kontrolle des Autos fanden wir mehrere leere und angefangene Whiskeyflaschen und auch Bierbüchsen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Fahrausweis auf der Stelle entzogen

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe beim Mann an. Zudem musste der 41-Jährige seinen Fahrausweis auf der Stelle abgeben.

Da das Auto frische Beschädigungen auswies, muss laut Krüsi davon ausgegangen werden, dass es unterwegs noch mit Fahrzeugen oder Strasseneinrichtungen kollidierte. Krüsi sagt gegenüber «FM1Today»: