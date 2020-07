Sie tötete ihre Pflegerin im Zoo Zürich - Tigerin Irina darf weiter Leben

(gb./agl) Die Amurtigerin Irina befinde sich in ihrer gewohnten Umgebung, teilte der Zoo Zürich am Sonntag mit. Mitteilungen darüber, das Tier sei sediert, seien nicht korrekt. Trotz des tragischen Vorfalls hält der Zoo fest, dass Irina ein Wildtier sei und ausschliesslich ihren Instinkten folge. «Eine Person in ihrer Anlage ist für sie ein Eindringling in ihr Territorium», heisst es in der Mitteilung weiter. Für das Tier hat der tödliche Unfall deshalb keine Konsequenzen.

Der Zürcher Zoo ist ab Montag wieder für Besucher geöffnet, nachdem der Tierpark am Sonntag nach dem Vorfall geschlossen blieb. Einzig der Bereich um die Tigeranlage bleibe vorerst abgesperrt, teilt der Zoo mit.