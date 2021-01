Schnee führt zu Unfällen auf Strassen und Ausfälle im ÖV

(dpo) Weite Teile der Schweiz versinken seit Donnerstagnachmittag im Weiss. Im zentralen und östlichen Mittelland sowie in den Alpen fielen zum Teil rekordverdächtige Schneemengen: Im Flachland waren es bis über 30 Zentimeter Schnee und in den Alpen sogar bis zu zwei Meter, wie Meteonews am Freitag mitteilte.

Der Schneefall legte dabei vielerorts den öffentlichen Verkehr lahm. So setzte etwa der Zürcher Verkehrverbund (ZVV) am Freitagmorgen den gesamten Tram- und Busbetrieb in der Stadt Zürich und im Limmattal aus, wie er auf seiner Website bekanntgab. Umgefallene Bäume hätten zu zahlreichen Streckenblockierungen durch defekte Fahrleitungen geführt.

In Luzern mussten die Rigi Bahnen gemäss Mitteilung die Strecke Arth-Goldau nach Rigi Kulm bis auf weiteres schliessen. Die Matterhorn Gotthard Bahn vermeldete ebenfalls einen ganztägigen Betriebsstopp am Autoverlad Furka zwischen Oberwald und Realp sowie einen Unterbruch auf der Strecke Andermatt bis Sedrun.

Lawinengefahr in den Bergen

Derweil herrscht im Kanton Uri weiterhin hohe Lawinengefahr. Laut der Urner Kantonspolizei kam es in der Gemeinde Seedorf am Freitagmorgen zu einem zweiten, grösseren Abgang der Fischlauwi-Lawine. Gemäss derzeitigem Kenntnisstand sind keine Personen verletzt.

Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung erinnerte auf Twitter daran, dass in den Bergen verbreitet die Gefahrenstufe 4 gelte und mahnte zur Vorsicht.

Viel Arbeit für Polizei und Feuerwehr – Die Post hat Mühe

Der Schnee hielt vor allem die kantonalen Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf Trab. Vielerorts mussten diese wegen Verkehrsunfällen, stecken gebliebenen Fahrzeugen oder umgestürzten Bäumen ausrücken. Alleine bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich gingen über 1000 Anrufe auf den Notrufnummern ein.

Wegen der Gefahr von Ast- und Kronenabbrüchen raten einige Kantonspolizeien, wie diejenige von Basel Stadt, davon ab, in den Wald spazieren zu gehen.

Auch die Post bekundete ihre liebe Mühe mit dem Schnee. In einigen Regionen müssten die Kunden länger auf ihre Briefe und Pakete warten, teilte sie mit. In Goms bleibt die Zustellung durch die Post gar ganz aus. Die Gemeinde im Oberwallis ist seit Donnerstagmorgen von der Aussenwelt abgeschnitten.

Schnee im Osten – Regen im Westen

Ruhiger zu und her ging es dafür andernorts, etwa in der Region Bern, wo hauptsächlich Regen fiel. Die kühlere Luft, die sich am Donnerstag vom Bodensee her aus bis ins Flachland ausbreitete, kam hier gemäss Meteonews nie an.

Gegen Freitagmittag soll der Schneefall laut Meteonews wieder nachlassen. Morgen Samstag sei es dann trocken, aber kalt. Am Morgen seien im Flachland örtlich -10 Grad möglich, heisst es weiter. Am Sonntag soll dann die nächste Schneefront durchs Flachland ziehen. Es sei mit etwa 5 bis 15 Zentimetern Neuschnee zu rechnen, so Meteonews.