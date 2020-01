«Schal der Schande»: In der Schweiz wird mit illegaler Antilopenwolle gehandelt

(wap) Wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mitteilt, wurden in der Schweiz seit Anfang Dezember 69 Schals aus Shahtoosh-Wolle beschlagnahmt. Für die beschlagnahmten «Schals der Schande» seien insgesamt rund 300 seltene Tibet-Antilopen getötet worden. Diese sind vom Aussterben bedroht. Der Handel mit Shahtoosh-Wolle ist deshalb strengstens verboten.

Am Flughafen Belp wurde eine Frau mit elf solcher Schals erwischt, am Bergeller Grenzübergang Castasegna versuchte eine Frau sogar 15 Stück einzuführen. Ein Shahtoosh-Schal bringt auf dem Markt mehrere tausend Franken ein. Das Bundesamt will nun verstärkt auf Information und Prävention setzen.