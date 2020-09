Rega rettet drei Personen nach Sturz zwischen Fels und Gletscher

(dpo) Die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) und die Air-Glaciers standen am Donnerstag mit drei Rettungshelikoptern beim Obertalgletscher im Kanton Bern im Einsatz. Dies, weil drei Personen einer sechsköpfigen Gruppe in einen Bergschrund zwischen Fels und Gletscher gestürzt sind und sich dabei schwer verletzt haben, schreibt die Rega in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Am Unfallort hätten die Rettungsspezialisten eine Verankerung im Eis eingerichtet, so dass sich ein Retter zu den Verletzten abseilen konnte. Die Verletzten wurden anschliessend an der Rettungswinde zu einem Zwischenlandeplatz geflogen, wo sie medizinisch weiter versorgt wurden, heisst es in der Mitteilung. Schliesslich seien die Patienten umgeladen und ins Spital geflogen worden.

Nebst der Rega und Air-Glaciers waren fünf Bergretter des Schweizer Alpen-Club SAC sowie ein Transporthelikopter an der Rettungsaktion beteiligt.