Polnischer Bergsteiger stürzt am Matterhorn in den Tod

(mg) Der Bergsteiger war nicht angeseilt mit einem Kollegen unterwegs, wie die Walliser Polizei am Freitag mitteilt. Sie hatten bereits am Sonntag das Matterhorn über den Liongrat bestiegen und anschliessend die Nacht in der Solvayhütte verbracht. Beim Abstieg am Montag passierte dann das Unglück: Der 26-jährige Pole kam aus noch ungeklärten Gründen zu Fall und stürzte mehrere hundert Meter tief in die Ostwand. Inzwischen ist er formell identifiziert worden. Die aufgebotenen Einsatzkräfte der Air Zermatt sowie der Rettungskolonne konnten den Mann jedoch nur noch tot bergen.