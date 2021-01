Polizei verzeigt 60 Coronaskeptiker an unbewilligter Demo in Bern

(sat) Zur Demo aufgerufen worden war in geschlossenen Chats in den Sozialen Medien. Doch die Polizei war vorgewarnt, wie sie am Samstag ebenfalls in den Sozialen Medien schrieb. Entsprechend war sie bereits am Vormittag in der Innenstadt mit einem Grossaufgebot präsent. Dies, weil auch zu Flash-Mobs in Geschäften aufgerufen worden war.

Wie Berner Medien übereinstimmend berichteten, hatten sich nach dem Mittag 200 bis 300 Demonstrierende auf dem Bundesplatz versammelt. Die meisten davon laut Bildern und Videos in den Sozialen Medien ohne Hygienemasken. Die Polizei forderte die Demonstrierenden zuerst dazu auf, den Bundesplatz und die Demonstration zu verlassen. Dann kesselte sie die übrigen ein und verzeigte sie: