Sie führte mit einem Facebook-Post und einem passenden Bild alle an der Nase herum: "Nun ist es offiziell und ich kann es kaum erwarten: Zoe Scarlett geht 2018 in den Dschungel!!!", verkündete das Pin-up-Model, und veröffentlichte dazu ein Bild im Stile der Dschungelcamp-Kandidaten.

Wie Scarlett dann Stunden später mit einem weiteren Post auflöste, bezieht sich ihre Ankündigung allerdings auf ein Tierschutzprojekt in Indonesien. Scarlett wird in Borneo zwei Wochen lang beim Bau einer neuen Anlage und der Aufforstung von abgebranntem Regenwald mithelfen, wie die "SI online" am Mittwochabend berichtete.

Die deutsche Reality-TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", die vom Privatsender RTL ausgestrahlt wird, zeigt C-Promis, die sich im australischen Dschungel durch ekelerregende Prüfungen kämpfen.