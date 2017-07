Für den 31. August sei ein "Testopening" geplant, sagte Meier am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. An jenem Tag steht der 72-Jährige mit seiner Band im Sommergarten der Internationalen Funkausstellung auf der Bühne.

Wie in seinem ersten Berliner Lokal sollen auch in der "Torbar" Wein und Fleisch aus Argentinien stammen. Dieter Meier betreibt neben den Berliner Restaurants auch in Zürich und Frankfurt ein Lokal.