Sie liebe ihre Zurückhaltung, sagte die 58-jährige Theaterautorin ("Kunst") dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "Ich schätze dieses leicht distanzierte Verhalten, eine Diskretion, die unsere Politiker in Frankreich nie aufgebracht haben. Sie hat nichts von einem Rockstar, während die Politiker in den südlichen Ländern häufig einen Hang zum Showbusiness haben."

Doch ihr Blick auf Merkel sei der einer "Schriftstellerin oder Malerin oder Poetin", betonte Reza, sie erlaube sich "kein politisches Urteil". "Ich kann nicht wie eine Deutsche reden, da ich nicht unter der Regierung von Madame Merkel lebe und ich also nicht wissen kann, was sie den deutschen Bürgern im Besonderen antut."

Reza sagte, sie habe Merkel bereits zweimal getroffen: als sie für ihre Wahlkampf-Buchrecherche mit Nicolas Sarkozy unterwegs gewesen sei ("Da durfte ich nicht mit in ihr Büro, anders als bei allen anderen Staats- und Regierungschefs") und in Mailand in der Oper ("Wir sassen in derselben Loge und dinierten anschliessend mit dem Generalintendanten der Oper").