Es gibt zwar keinen offiziellen Anlass für den Besuch der beiden EU-Länder, doch britische Medien deklarierten die Visite bereits als "Brexit Diplomatiereise".

Zeitgleich am Montag begannen die EU und Grossbritannien ihre erste mehrtägige Verhandlungsrunde über den Austritt Grossbritanniens aus der Union. Die Verhandlungen in mehreren Arbeitsgruppen sind bis Donnerstag geplant. Themen sind unter anderem die künftige rechtliche Stellung von EU-Bürgern in Grossbritannien, die Finanzforderungen der EU an Grossbritannien sowie der Status der britischen Provinz Nordirland.

Insbesondere für Warschau ist der künftige Umgang Londons mit EU-Bürgern von Interesse, arbeiten doch fast eine Millionen Polen auf der Insel.

Nach dem Besuch in Polen kommen William und Kate mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte am Mittwoch nach Berlin. Dort stehen unter anderem ein Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel sowie ein Besuch des Brandenburger Tores und des nahe gelegenen Holocaust-Mahnmals auf dem Programm.

Ausserdem will das Paar im Stadtteil Marzahn sozial benachteiligte Kinder treffen. Ihr dreitägiger Deutschlandbesuch führt William und Kate auch nach Heidelberg und Hamburg.