McCormacks Stern, der 2644. auf dem Trottoir, werde gleich neben dem seiner TV-Partnerin Debra Messing liegen, hiess es am Mittwoch in der Mitteilung der Veranstalter. "Will & Grace" sei ein wichtiger Wegbereiter im Fernsehen gewesen.

In der Comedy-Serie spielt McCormack den schwulen Anwalt Will Truman, bester Freund der Innenarchitektin Grace Adler (Debra Messing). In den USA lief die vielfach preisgekrönte Serie von 1998 bis 2005.

Die Rolle brachte McCormack einen Emmy (2001) als bester Komödiendarsteller ein. Im vorigen Herbst brachte der Sender NBC eine neue Staffel heraus, im Oktober soll die Folgestaffel in den USA auf Sendung gehen.