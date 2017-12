Ihre Eltern hätten ihr "was erzählt, wenn ich gesagt hätte, dann will ich auch mal ein bisschen in Schwabing rumhängen und das Leben vorbeiwandern lassen", sagte die 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München.

Während der Dreharbeiten der Kultkomödie "Zur Sache, Schätzchen", die am 4. Januar 1968 Premiere feierte, lernte sie den Schauspieler Werner Enke und die Regisseurin May Spils kennen, die - im Gegensatz zu ihr - das Leben im pulsierenden Münchner Stadtteil Schwabing voll auskosteten.