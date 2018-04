"Von nun an wird das Beste an mir immer meine Frau und mein Sohn sein", schrieb er in der Nacht zu Montag auf Instagram. Der kleine Junge trägt den Namen Billy Stamos, wie der 54-Jährige bekanntgab. Erst im Februar hatte Stamos das Model Caitlin McHugh geheiratet.

Eine Anspielung auf seine Rolle des Onkel Jesse in der TV-Serie "Full House" konnte sich Stamos offenbar nicht verkneifen: In einem Hashtag bemerkte er, dass er jetzt nicht mehr nur Onkel sei. Ausserdem fügte er das Wort "überglücklich" hinzu.