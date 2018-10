Die Musikerin sei im Angels Stripklub im Stadtteil Queens gewesen, als jemand aus ihrer Gruppe mit Möbeln geworfen habe, wobei eine Mitarbeiterin "blaue Flecken an ihren Beinen" bekommen habe, so die Polizei. Cardi B soll angeklagt werden, auch wenn zunächst nicht klar war, was genau ihr vorgeworfen wird.

Die Website TMZ berichtete, dass die Rapperin angeblich einen Angriff auf zwei Barkeeperinnen im Klub befohlen habe, weil eine der beiden mit ihrem Partner, dem Rapper Offset, geschlafen hätte. Demnach soll Cardi B, mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almanzar, ihre Leuten angewiesen haben, die beiden Schwestern mit Flaschen, Stühlen und Wasserpfeifen anzugreifen.

Wüster Streit im vergangenen Monat

Die 25-jährige Mutter war erst im vergangenen Monat mit Rapstar Nicki Minaj bei der New York Fashion Week aneinander geraten. Die beiden Frauen beschimpften sich wüst und prügelten sich beinahe. Almanzar bewarf Minaj mit einem Schuh.

Cardi B ist innerhalb eines Jahres zu einem der grössten Stars in der US-Musikindustrie aufgestiegen. Ihr Lied "Bodak Yellow" über ihre Vergangenheit als Stripperin war im vergangenen Jahr ein durchschlagender Erfolg. Der Titel "I like it" schaffte es auf Platz eins der US-Single-Charts. Im Juli wurde sie zum ersten Mal Mutter.