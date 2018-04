Er sei es auch, der ihr in traurigen Momenten zurufe: "So, jetzt hör auf damit und mach einfach weiter", erzählte Ursula Gnädinger dem "Blick". Halt geben der 76-Jährigen auch Gnädingers Kinder Laura und Gilles, mit denen sie sich regelmässig trifft. Sie sei zu einer "Einzelgängerin mit wunderbarem Umfeld" geworden.

Noch heute hält sie an Ritualen fest, die zum Alltag des Ehepaars gehörten. So isst sie morgens Nüsse, so abgezählt, das sie eine Primzahl ergeben, "Mathis liebte das". Danach mache sie sich ein Müesli, trinke Kaffee und gehe spazieren. Über einem Stuhl neben dem Eingang ihres Hauses hängt eine blaue Jacke ihres verstorbenen Mannes. "Das gibt mir ein heimeliges Gefühl."

Der Schauspieler Mathias Gnädinger ("Der grosse Sommer", "Sternenberg") war am 3. April 2015 im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Infektion gestorben.