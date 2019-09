Der Tabakbaron witzelt, liefert spritzige Antworten und kämpft fürs Genussrauchen. Dabei kommt kaum einer auf den Gedanken, der 89-Jährige könnte gesundheitliche Probleme haben. So sagte er auch erst im vergangenen Jahr gegenüber der AZ, es gehe ihm «immer noch gut» . Vor rund zehn Jahren hatte Villiger, der im aargauischen Full wohnt, einen Herzinfarkt. Er steht seinem Unternehmen mit Sitz in Pfeffikon LU immer noch als CEO vor.

Gut gelaunt gab Heinrich Villiger am vergangenen Freitag der Neuen Zürcher Zeitung ein Interview zum Tabakgesetz. Im Bild sieht man ihn mit seinem liebsten Genussmittel. Seit beinahe 70 Jahren raucht er jeden Tag mindestens drei Zigarren.

prev next

Sprachbarriere sei grösste Herausforderung gewesen

Doch das Ende des Interviews mit der NZZ lässt aufhorchen: In diesem Frühjahr war Villiger in Brasilien. Dort kauft er seinen Lieblingstabak gerne direkt vom Feld. Denn dieser habe am meisten Aroma und brenne besser als beispielsweise kubanischer Tabak. Doch während seiner Reise wurde der Aargauer bewusstlos und musste sich im Spital von Salvador einen Herzschrittmacher einbauen lassen.

Villiger bezeichnet den Vorfall jedoch lediglich als «kleinen Zwischenfall» und lobt sogleich die medizinische Versorgung. Dann witzelt er weiter: Das grösste Problem sei die Sprache gewesen. Er spreche nämlich kein Portugiesisch und habe sich mit der Krankenschwester via Smartphone unterhalten müssen. Dann lacht er. Am Abend habe sie ihm schliesslich geschrieben: «Ich gehe jetzt heim. Gute Nacht!»