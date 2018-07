Dies teilte Anwalt Michael Avenatti am Montag per Twitter mit. Dass die Trennung nicht im besten Einvernehmen erfolgt, belegen die weiteren Äusserungen des Anwalts: Eine Scheidungsklage sei in der vergangenen Woche eingereicht worden. Deren Richtigkeit sei aber umstritten. Die Tochter von Stormy Daniels habe für sie oberste Priorität.

Das Promi-Portal "TMZ.com" berichtete, dass Ehemann Glendon Crain seiner Frau vorwerfe, ihn betrogen zu haben. Crain habe ausserdem eine einstweilige Verfügung erwirkt, wonach sich Daniels weder ihm noch der siebenjährigen Tochter nähern darf.

Nach Angaben Crains wollte seine Noch-Ehefrau die Tochter auf eine Fahrt mit einem Tourbus mitnehmen. Es habe die Gefahr bestanden, dass das Kind körperlichen und seelischen Schaden nehme.

Die 39-jährige Stormy Daniels heisst mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford. Sie heiratete Glendon Crain 2015. Als Brendon Miller spielte auch ihr Mann in Pornofilmen mit.

Clifford hatte nach eigener Aussage im Jahr 2006 Sex mit Trump. Trump soll ihr daraufhin zehn Jahre später - kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten - Schweigegeld bezahlt haben. Der Republikaner, mit dem sie in einen Rechtsstreit verwickelt ist, bestreitet die Affäre.