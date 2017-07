"Songlines" setze sich für die musikalische Förderung junger Geflüchteter in dem skandinavischen Land ein, gab die Projekthomepage am Montag bekannt. Mit dem Geld sollen unter anderem neue Musikinstrumente gekauft und Konzerte organisiert werden.

"Musik kann Brücken bauen", wurde der 65-jährige Spender in dem Statement zitiert. "Songlines" zeige in seinen Augen auf, welch wichtige Rolle Musik bei der Integration der Flüchtlinge in die neue Gesellschaft spiele. "Es ist toll, dass die jungen Menschen bei 'Songlines' solch eine Unterstützung von einem legendären Künstler wie Sting erhalten", schrieb "Songlines"-Koordinatorin Julia Sandwall.

Sting hatte den Polarpreis im Februar gewonnen und Mitte Juni aus den Händen von Schwedens König Carl XVI. Gustaf entgegengenommen. Er war unter anderem dafür ausgezeichnet worden, seine Prominenz für den Kampf für Menschenrechte einzusetzen.