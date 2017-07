Lilley würde die 47-Jährige stilistisch sofort "in einem Atemzug mit Jackie Kennedy und Nancy Reagan nennen", wie er im Interview mit "Bluewin" sagte. "Sie spielt in dieser Klasse von First Ladys."

Melanias Stil habe definitiv sehr viel mehr Klasse als jener ihres Mannes Donald Trump, sagt der Stilberater weiter. Ausserdem drücke sie mit ihrer Mode so einiges aus. Mit den vielen roten Outfits etwa zeige sie Selbstbewusstsein. "Ob sie das wirklich in ihrem Inneren ist, weiss ich nicht. Vielleicht ist es auch eine Art Rüstung."