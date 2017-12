Rund 8000 Menschen versammelten sich am Samstagabend in den Princes Street Gardens in der schottischen Hauptstadt Edinburgh, um Musiker wie Liam Gallagher und Amy MacDonald oder die Band Deacon Blue zu hören.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Wohltätigkeitsorganisation Social Bite. Diese war schon in den vergangenen Jahren von vielen Prominenten unterstützt worden. So besuchten die Hollywoodstars George Clooney und Leonardo Di Caprio die von der Organisation betriebenen Restaurants in Schottland.

Jeder Teilnehmer der Veranstaltung habe Spenden gesammelt, "manche sogar richtig viel Geld", berichtete der Mitbegründer von Social Bite, Josh Littlejohn. Er hoffe auf Einnahmen in einer Gesamthöhe von umgerechnet rund vier bis gut fünf Millionen Franken (etwa drei bis vier Millionen Pfund) für Obdachlose. Zudem werde die Aktion das Thema ganz nach oben auf die politische Agenda bringen, hoffte Littlejohn.