"Ich brauche einen Piloten!!!" twitterte der 25-Jährige verzweifelt vom Flughafen aus. In letzter Minute brachte ihn dann doch noch ein Flugzeug an die Westküste - "dank dem besten Piloten der Galaxie, Poe Dameron", wie Boyega dort auf dem roten Teppich scherzte.

Tausende Star-Wars-Fans verfolgten in Los Angeles die Premiere des Films "Star Wars: The Last Jedi". Er soll am Donnerstag in die US-Kinos kommen. Experten sagen dem Streifen einen der erfolgreichsten Filmstarts der Kinogeschichte voraus. Erwartet werden allein am ersten Wochenende Einnahmen von rund 220 Millionen Dollar.