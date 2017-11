"Der Text gefällt mir. Es ist, als ob Baba Shrimps wüssten, wie es einem Spitzensportler geht, wenn er am Start steht", zitiert Radio SRF 3 Patrizia Kummer, Snowboard-Olympiasiegerin von 2014, welche in der Jury sass. Schweizer Radio und Fernsehen hatte vier SRF 3-"Best Talents" dazu eingeladen, je einen selbst komponierten Song einzureichen. Die Wahl erfolgte in einem Blind-Voting.

Mit dem Musikförderpreis "Best Talent" zeichnet Radio SRF 3 aufstrebende Schweizer Musiker aus. Jeden Monat stellt der Radiosender in "SRF 3 punkt CH - Schweizer Musik. 100%" einen Monatssieger vor und bietet diesem im Rahmen weiterer Sendungen eine prominente Plattform. Baba Shrimps waren im März 2014 "Best Talent".

Sänger Adi Kübler freut sich gemäss einer Medienmitteilung vom Freitag ganz besonders auf die Spiele im kommenden Jahr: "Mit den Olympischen Winterspielen verbinden wir unvergessliche Erinnerungen an grosse Schweizer Sportmomente. Unser Song handelt von diesem alles entscheidenden Wettkampfmoment, in dem die Athletinnen und Athleten ihr ganzes Können zeigen müssen. Wir freuen uns darauf, auch 2018 wieder mitzufiebern".

