Wer den Aston Martin, eine limitierte Sonderanfertigung aus dem Jahr 2014 ersteigerte, teilte das Auktionshaus Christie's am Freitag zunächst nicht mit. Es sei eine ausgesprochene Freude, das Auto zu fahren, hatte der 50-jährige Craig im Vorfeld der Auktion gesagt. Er vermisse es, sei aber froh, das Geld einer Organisation spenden zu können, die sich um die Karriereförderung junger Menschen kümmere.

Der aus dem britischen Chester in der Nähe von Liverpool stammende Craig spielte den britischen Geheimagenten James Bond in den Filmen "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" und "Spectre". Auch für den insgesamt 25. James-Bond-Film, der im November 2019 in die Kinos kommen soll, will Craig wieder in die Rolle des Geheimagenten 007 schlüpfen.

Craig ist mit Schauspielkollegin Rachel Weisz verheiratet, das Paar teilte am Freitag mit, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwarte. Mit der Schauspielerin Fiona Loudon hat Craig bereits eine 25-jährige Tochter.