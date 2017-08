Auf dem Polizeiposten von South Hackensack sei am Freitag ein anonymer Anruf eingegangen, wonach eine Frau in einem örtlichen Motel in Schwierigkeiten sei, berichtet das Portal "radaronline.com". Polizisten hätten das Video angeschaut und das betreffende Motel erkannt. Als sie dort eintrafen, hiess es, O'Connor, die mit Suizid gedroht hatte, sei von zwei Männern zur Beobachtung ins Spital gebracht worden.

Seither machten Polizeipatrouillen regelmässig Kontrollen im Motel, versichert Polizeichef. Der schwarze Chevrolet der Irin stehe immer noch auf dem Parkplatz - darf er auch, denn O'Connor hat für einen Monat im Voraus bezahlt. Inzwischen schauten immer wieder Fans aus der Nachbarschaft mit Blumen und Esswaren vorbei, wurden aber vom Motelpersonal nach Hause geschickt.

Am Montag versicherte O'Connors Sprecher auf Twitter, die Sängerin sei in Sicherheit und werde liebevoll betreut. Sie selber hätte ihn gebeten, die Öffentlichkeit zu beruhigen; sie wisse, dass ihre Fans in Sorge um sie seien.