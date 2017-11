"Auf Anraten ihrer Ärzte" müsse sich die 40-Jährige "noch einige Tage Ruhe gönnen". Bis am 1. Dezember - dann wird sie in Zürich erwartet - dürfte sie wieder auf dem Damm sein.

"Shakira bedauert sehr, dass sie den Kölner Termin nicht wie geplant wahrnehmen kann", erklärte der Veranstalter. Über die weitere Entwicklung solle "zum frühestmöglichen Zeitpunkt" informiert werden.

Geplant war eine Welttournee mit zunächst 36 Auftritten. Für diese und die kommende Woche standen nach dem Auftritt in Köln Konzerte in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Spanien auf dem Programm. Folgen sollten bis zum Jahresende Auftritte in weiteren europäischen Städten, ab Januar dann Konzerte in den USA und in Kanada. Weitere Termine für Lateinamerika standen noch nicht fest.