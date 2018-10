Sie seien "mit der grössten Freude unseres Lebens gesegnet, einem Baby Boy", schrieb die 36-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Instagram. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiss-Foto von sich und ihrem Nachwuchs auf dem Arm.

Stragovski spielt in der preisgekrönten Dystopie-Serie "The Handmaid’s Tale" des US-Streamingdienstes Hulu die unfruchtbare Hausherrin Serena Joy Waterford und wurde dafür in diesem Jahr für einen Emmy nominiert. Zuvor war sie in Serien wie "Chuck" oder "24" zu sehen. Strahovski ist seit dem vergangenen Jahr mit dem Schauspieler und Produzenten Tim Loden verheiratet.