Senta Berger: Kinder noch mehr in Gesellschaft einbinden

Bildung sei so wichtig, sagte die 78-Jährige am Mittwoch am Rande von Dreharbeiten in Berlin-Marzahn. Damit meine sie nicht unbedingt Latein lernen, Herzensbildung gehöre auch dazu.

Im NDR-Drama "Martha und Tommy" spielt Berger eine alleinstehende Frau, die sich um Kinder in der Nachbarschaft kümmert. Die Geschichte habe sie "sehr berührt". Gehe es doch um die Dinge im Leben, die wir alle kennen: Versäumnis, Schuld, Vergebung und Zukunft. Wann der Film im Fernsehen ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.