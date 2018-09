Sie habe in der damaligen Zeit gedacht, sie sei intelligent genug, um die Situation alleine zu bewältigen, sagte die 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Aber das ist falsch. Man muss Demut haben und sagen: Jetzt brauche ich Hilfe."

Hunziker hat über ihre fünf Jahre in der Sekte "Krieger des Lichts" ein Buch geschrieben, das am Freitag in die Läden kommt. In "Ein scheinbar perfektes Leben" berichtet sie, dass ihre Ehe mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti 2002 ebenfalls an der Sektenführerin gescheitert sei.

Diese habe ihr eingeredet, Ramazzotti könne sie nicht lieben, weil er sie zuvor vor die Wahl gestellt hatte, zwischen ihm und der Sekte zu entscheiden. "Darum habe ich mich getrennt. Wir haben uns damals immer noch geliebt." Heute sei ihre Beziehung zu dem Sänger "nett, freundlich und entspannt". "Wir gehen nicht jeden Tag zusammen essen und haben unsere eigenen Familien. Aber wir mögen und schätzen uns sehr."

Hunziker ist seit vier Jahren mit dem italienischen Unternehmer Tomaso Trussardi verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Ihr Ex-Mann hat mit seiner neuen Ehefrau ebenfalls zwei Kinder.