Jahnke spielt die Hauptrolle des Danny Zuko, die im Film von 1978 von John Travolta belegt war. Wyrsch gibt die Marty Maraschino, ist aber auch Swing für die weibliche Hauptrolle der Sandy.

Die extrovertierte Marty liege ihr aber besser, erzählte die 21-Jährige dem Magazin "event". Wenn sie jeweils mit ihrem Freund das "schüchterne Klostermädchen" Sandy probe, müsse jener immer lachen. "Er kauft es mir nicht ab".

Während die Produktion in der Schweiz gastiert - bis im September in Zürich, Bern, St. Gallen und Basel - werde sie die Sandy übernehmen, kündigt Wyrsch an. Beim Genre Musical bleiben will sie aber nicht: "Ich stehe schon lieber mit Schlager auf der Bühne. Dort kann ich mich selber sein und meine deutsche Musik machen, die ich gerne habe".