Der 42-Jährige, der Musikdirektor an der Pariser Oper ist und zudem Chefdirigent der Wiener Symphoniker, dirigiert am Dienstag die Richard-Wagner-Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" zum Auftakt der diesjährigen Bayreuther Festspiele. 2012 debütierte er in Bayreuth mit "Parsifal".

Bei der Musik der "Meistersinger" gehe es um Leichtigkeit, betonte Jordan - und nicht um eine "deutsche Schwere, die dem Stück immer angedichtet wird". Es sei zwar ein deutsches, aber "kein nationales Stück".

"Es geht um Kunst, es geht um Menschen, um deren Schrulligkeiten, Nöte, Ängste und Freude. Es geht um Witz - das sollte nicht schwer und militaristisch gespielt werden. Denn es ist nicht ein deutsches oder ein Nürnberger Motiv, es ist das Meistersinger-Motiv. Das heisst, es geht um Gesang, es geht um Musik, es geht um Kunst", betonte er weiter.