Das schrieb Duff am Donnerstag auf Instagram. Dazu ist sie auf einem Selfie im schwarzen Bikini und mit Babybauch zu sehen.

Sie habe genug davon, nicht mehr in ihre eigenen Schuhe zu kommen und nachts neunmal auf die Toilette zu müssen. "Frauen sind so knallhart. Das ist nur eine Erinnerungsnotiz an mich, um alle daran zu erinnern, wie stark und wunderschön ihr seid. WIR SCHAFFEN DAS."

Der ehemalige Teenie-Star der Disney-Serie "Lizzie McGuire" hatte im Juni verkündet, sie erwarte ein Mädchen. Es ist der erste Nachwuchs für Duff und den Sänger Matthew Koma. Die 30-Jährige hat aus ihrer ersten Ehe bereits einen sechsjährigen Sohn.