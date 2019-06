Unter dem Titel "Otto is coming home - he kummt na Huus" sind Karikaturen, Bilder, Zeichnungen, Skizzen und Videos zu sehen. Otto schaute sich die Ausstellung am Freitag schon einmal an - und ass Torte. Zu Ehren des Künstlers gab es eine extra kreierte Schokosahne-Himbeer-Ottifanten-Torte. "Genau mein Geschmack", sagte Otto, der dazu natürlich eine Tasse Tee (Ostfriesen-Mischung) trank.

"Für uns ist ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen", sagte Kunsthallen-Direktor Stefan Borchardt. "Es ist sensationell und unglaublich, wie hoch die Identifikation der Menschen in Ostfriesland mit der ganzen Person Otto ist."