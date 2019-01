"Das ist wirklich eine grosse Ehre, ich darf die Hauptrolle in einem Samstagabend-Film spielen, wow", sagte Mai der "Bild"-Zeitung. "Da habe ich zwar noch etwas Bammel vor dem Schauspielern, aber ich habe ja Gott sei Dank einige Schauspieler-Freunde, die mich coachen können."

Fischer spielte vor drei Jahren an der Seite von Til Schweiger im Hamburger "Tatort" namens "Der grosse Schmerz" eine russische Auftragskillerin. Über Mais Rolle wurde zunächst nichts bekannt. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr beginnen.

Die Musikerin aus der Nähe von Stuttgart will in diesem Jahr ausserdem neue Songs in Nashville produzieren, eine Naturkosmetik-Kollektion auf den Markt bringen und im Herbst auf Tour gehen. "Wenn es bei diesen ganzen 2019-Plänen nicht zu viel wird, dann entstehen ja vielleicht auch genug Songs für ein ganzes Album."