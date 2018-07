In ihrem Haus in Schottland liege sie am liebsten in der Hängematte, sagte die 59-Jährige dem Magazin "Madame". Die britische Schauspielerin ("Howards End") spielt ab Ende August in dem Gerichtsdrama "The Children Act" eine Familienrichterin, die über das Schicksal eines kranken Jungen entscheiden muss. Seine Eltern lehnen eine lebensrettende Bluttransfusion aus Glaubensgründen ab.

Privat setzt sich Thompson für Menschenrechte, Gleichberechtigung und Umweltschutz ein. "Ich würde gerne mit dem Papst über Verhütung sprechen", sagte die Schauspielerin. "Der Mann scheint ganz klug zu sein."