Er spüre, dass er alt werde, sagte der 64-Jährige dem "ZEIT Magazin Mann" laut Vorabmeldung vom Dienstag.

Früher habe er oft gesagt, dass er sich wie 22 fühle, "dass Alter nicht existiert, aber es existiert natürlich doch", fügte Dafoe hinzu. Das Traurigste sei, dass plötzlich alles so schnell gehe. "Als ich jung war, habe ich mich schnell gelangweilt, heute will ich so viele Dinge machen und komme kaum dazu."