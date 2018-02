"Ich hätte nie so viel Leben in diesen Gewässern erwartet", sagte der 48-Jährige bei der Vorstellung von Forschungsergebnissen in Berlin. "Diese Stille und diese Tiefe, das berührt die Seele."

Der spanische Schauspieler war im Januar gemeinsam mit Greenpeace-Wissenschaftlern in einem Tauchboot im Weddell-Meer unterwegs, einem Teil des Südlichen Ozeans. In mehr als 200 Metern Tiefe filmten die Wissenschaftler in kaum erforschten Gebieten das ungeahnt bunte Leben am Meeresgrund.