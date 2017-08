Bodyshaming mache sie extrem wütend, sagte die 29-Jährige dem britischen "Grazia"-Magazin weiter. Sie selber liebe Fastfood "und man wird nie hören, wie ich mich dafür entschuldige".

Die "Umbrella"-Sängerin will nicht sagen, dass man täglich Burger, Pommes oder Pizza essen soll. In ihrem Fall sei es aber praktischerweise so, dass "wenn ich auf Tour bin oder Dreharbeiten habe, ist es schnell und einfach verfügbar und ich weiss, dass ich viel davon verbrenne".